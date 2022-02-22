Geleceğin kaptan ve denizcileri bu lisede yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenen 50 Ar-Ge merkezi arasında bulunan Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" alanlarında geleceğin kaptanları, gemi üreticileri ve mürettebatını yetiştiriyor.

Modern cihazlarla okulda teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan, tersanelerde uygulamalı eğitim gören liseliler, mezun olur olmaz tersane ve gemilerde istihdam edilme imkanı buluyor. Okul, 400 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Lisenin müdürü Sedat Oymak, öğrencilerin okulda gördükleri derslerin ardından 12. sınıfta uygulama alanlarında eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Öğretmen ve idarecilerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Oymak, şöyle konuştu:

"Okulumuz bir proje okuludur. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi okulları arasında denizcilik alanındaki tek meslek okuludur. Bu bakımdan öğretmen ve öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Yaptığımız Ar-Ge projelerinden güzel sonuçlar aldık. Yaptığımız tekne beğeni kazandı. Buradan aldığımız güçle yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Mavi Vatan'ımız için denizcilik alanında kaptan, makine görevlisi, gemi alanında da gemi inşasıyla ilgili öğrenciler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz."