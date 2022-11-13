'Geleceğin enerji kahramanları' Zonguldak'taki okulda yetişiyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulunda, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları ve sondaj gemilerinin işletilmesinde görev alacak tekniker ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Yerli teknik personel ihtiyacının karşılanması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) alt şirketi TP-OTC ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan protokol gereği, 2022-2023 akademik yılında açılan iki ön lisans programına 49 öğrenci kayıt yaptırdı.