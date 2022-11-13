Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz
'Geleceğin enerji kahramanları' Zonguldak'taki okulda yetişiyor
Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Filyos Projesi'nin gelişmesiyle büyük bir hinterlant ve geniş bir enerji sahası meydana gelecek. Burada büyük miktarda ara eleman ihtiyacı olacak. Bu çalışmayla ara elemanları karşılamayı hedefliyoruz." dedi.
EĞİTİM 13.11.2022, 22:51
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulunda, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları ve sondaj gemilerinin işletilmesinde görev alacak tekniker ihtiyacının karşılanması planlanıyor.
Yerli teknik personel ihtiyacının karşılanması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) alt şirketi TP-OTC ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan protokol gereği, 2022-2023 akademik yılında açılan iki ön lisans programına 49 öğrenci kayıt yaptırdı.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 13.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 12.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 11.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 10.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 09.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 08.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
13
açık
Namaz Vakti 14 Kasım 2022
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
|4. Pendikspor
|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|11
|21
|7. Manisa FK
|12
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Altay
|13
|15
|11. Sakaryaspor
|12
|15
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4