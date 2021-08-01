Gebze Teknik Üniversitesi 'en araştırmacı' devlet üniversitesi oldu

Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin donanımlı kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışıyla bir bağımsız araştırmada daha liderliği göğüslediği belirtildi.

Açıklamada, TÜBA'nın açıkladığı Türkiye Bilim Raporu'nda, GTÜ'nün yayın yapma oranı ve akademik verimlilikte en iyi devlet üniversitesi olarak gösterildiği kaydedildi

Raporda, GTÜ'de, yayın yapan araştırmacı oranının yüzde 70 olduğu aktarılan açıklamada, "Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan Tok'un hazırladığı rapor, tamamen veriler ışığında Türkiye'deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle detaylı resmini çekmeyi, uluslararası karşılaştırmalarını yaparak eksiklerini ortaya koymayı ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor, araştırma süresince sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor." ifadelerine yer verildi.