Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Mutasyon, inaktif Kovid-19 aşılarının etkinliğini azaltmayacak
Mutasyon, inaktif Kovid-19 aşılarının etkinliğini...
Güvenlik güçleri 2021'in ilk ayında 112 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Güvenlik güçleri 2021'in ilk ayında...
Meclis'teki tüm partilerin yeni anayasa tartışmasının içinde olması doğru olacaktır
Meclis'teki tüm partilerin yeni anayasa...
G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı
G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve...

FMV Işık Okulları öğrencisi “Giyilebilir Teknoloji” projesiyle Türkiye birincisi oldu

FMV Işık Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Zeyno Görgeç, Future Problem Solving Program International (FPS) programının Türkiye ayağında, "Giyilebilir Teknoloji" temasına ait çözüm bulma senaryosuyla ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Işıklı Zeyno Görgeç, bu yıl 9-13 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin düzenleyeceği uluslararası konferansta ülkemizi temsil edecek.

FMV Işık Okulları öğrencisi “Giyilebilir Teknoloji” projesiyle Türkiye birincisi oldu

Işıklı Zeyno Görgeç, geleceğe dair problemleri çözme programı olan Future Problem Solving Program International’a Fen Bilimleri Öğretmeni Simge Sarıçam danışmanlığında hazırlanarak, projesi kapsamında “Giyilebilir Teknoloji” konusunda bir çalışma yürüttü. FPS Türkiye Direktörlüğünden oluşan jüri 27 Ocak 2021 tarihinde altı proje arasından Işıklı Zeyno Görgeç’in projesini birinciliğe layık gördü. Görgeç’in projesinin detayları arasında 2110 yılının teknolojisiyle öngördüğü giyilebilir teknolojinin insan hayatındaki yeri ve insan hayatına etkisiyle ortaya çıkabilecek problemlerin analizi yer alıyor.

1974'te yaratıcılık üzerine 1800’ün üzerinde araştırma ve sunumu bulunan Dr. E. Paul Torrance tarafından geliştirilen Future Problem Solving (FPS), önemli yaşam becerilerinin öğretildiği, problem çözme ve ileri düşünme becerilerinin geliştirildiği, öğrencilerin dünya ile ilgili geniş kapsamlı düşünmelerinin sağlandığı, ABD‘de ve dünyada öğrenci eğitiminde kullanılan ve olumlu sonuçları ispatlanmış bir program olarak öne çıkıyor.

Program; yaratıcı ve küresel düşünmeyi destekleyerek, günlük yaşam için gerekli temel problem çözme tekniklerini güçlendirmektedir. Bu çalışma ile öğrencilerin, küresel problem ile konuları vurgulamak ve çözüm üretmek için ileriye doğru bakmalarının yanı sıra, zaman yönetimi, öz kontrol, liderlik, sosyalleşme becerileri, teknoloji kullanımı, daha geniş zorlayıcı ve ilgi çekici akademik deneyim ve toplumsal hizmet konularında gelişmeleri hedefleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
FMV Işık OkullarıEğitim Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.