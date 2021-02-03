FMV Işık Okulları öğrencisi “Giyilebilir Teknoloji” projesiyle Türkiye birincisi oldu

Işıklı Zeyno Görgeç, geleceğe dair problemleri çözme programı olan Future Problem Solving Program International’a Fen Bilimleri Öğretmeni Simge Sarıçam danışmanlığında hazırlanarak, projesi kapsamında “Giyilebilir Teknoloji” konusunda bir çalışma yürüttü. FPS Türkiye Direktörlüğünden oluşan jüri 27 Ocak 2021 tarihinde altı proje arasından Işıklı Zeyno Görgeç’in projesini birinciliğe layık gördü. Görgeç’in projesinin detayları arasında 2110 yılının teknolojisiyle öngördüğü giyilebilir teknolojinin insan hayatındaki yeri ve insan hayatına etkisiyle ortaya çıkabilecek problemlerin analizi yer alıyor.

1974'te yaratıcılık üzerine 1800’ün üzerinde araştırma ve sunumu bulunan Dr. E. Paul Torrance tarafından geliştirilen Future Problem Solving (FPS), önemli yaşam becerilerinin öğretildiği, problem çözme ve ileri düşünme becerilerinin geliştirildiği, öğrencilerin dünya ile ilgili geniş kapsamlı düşünmelerinin sağlandığı, ABD‘de ve dünyada öğrenci eğitiminde kullanılan ve olumlu sonuçları ispatlanmış bir program olarak öne çıkıyor.

Program; yaratıcı ve küresel düşünmeyi destekleyerek, günlük yaşam için gerekli temel problem çözme tekniklerini güçlendirmektedir. Bu çalışma ile öğrencilerin, küresel problem ile konuları vurgulamak ve çözüm üretmek için ileriye doğru bakmalarının yanı sıra, zaman yönetimi, öz kontrol, liderlik, sosyalleşme becerileri, teknoloji kullanımı, daha geniş zorlayıcı ve ilgi çekici akademik deneyim ve toplumsal hizmet konularında gelişmeleri hedefleniyor.