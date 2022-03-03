FATİH Projesi ile 2 milyonu aşkın tablet bilgisayar seti öğrencilere dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin 607'ye ulaştı.

MEB 2021 yılı faaliyet raporu ve istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Bakanlık, teknoloji bilişim altyapısına yönelik önemli çalışmalara imza attı.

Bakanlığın www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilen MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) ile kurumsal ve bireysel yetkili girişlerle merkez ve taşra teşkilatının kurumsal ve bireysel çalışmalarına destek sağlanıyor. Bakanlığın pek çok uygulamasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişimin kesintisiz sağlanması amacıyla mobil ağlar aracılığıyla 8 GB'a kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağlandı.

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle imkanları yeterli olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için 15 bin 234 EBA Destek Noktası oluşturuldu, kırsal kesimde bulunup bilgisayar, internet erişim imkanı olmayan ve ulaşım sorunu yaşayan öğrenciler için 63 ilde 12 bin 185 Gezici EBA Destek Noktası hizmete sunuldu.

FATİH Projesi kapsamında, 2013-2015 arasında 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar seti dağıtıldı. Kovid-19 salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinde ise 681 bin 307 tablet bilgisayar seti dezavantajlı gruptaki öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca Ocak 2022'de kronik rahatsızlığı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrenciler için 6 bin 500 tablet bilgisayar seti temin edildi.

Böylece Milli Eğitim Bakanlığının dağıtımını yaptığı tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin 607 oldu.