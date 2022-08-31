Evde eğitim alan özel eğitim öğrencileri için hazırlanan materyaller törenle illere uğurlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bir sonraki eğitim öğretim yılında da hem ders kitaplarını gözden geçireceğiz ve hazırlanan yardımcı kaynaklar da ders kitaplarının içerisinde olacak şekilde tek bir kitapla süreci yöneteceğiz." dedi.

Bakan Özer, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen, "Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali" dağıtım töreninde konuştu.

12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Özer, Bakanlığın tüm birimlerinin tatil yapmadan çok büyük fedakarlık göstererek okulları eğitime hazırladığını söyledi.