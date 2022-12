EĞİTİMİN GELECEĞİ DİJİTALLEŞMEDEN GEÇİYOR

Bilişim Vadisi, kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı 2022 Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı Sonuç Raporu’nu yayımladı. Kamu paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve teknolojiyi geliştiren uygulayıcı kuruluşlardan oluşan 55 kurum ve kuruluşun bir araya gelmesiyle hazırlanan raporda, dijitalleşme sürecinin eğitimdeki yansımaları, eğitim sisteminde dijitalleşmenin örgün eğitime göre sunduğu fırsatlar, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı dezavantajları ve dijital beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesinin, istihdam piyasasına ve geleceğin mesleklerine katkıları ortaya kondu.

Bilişim Vadisi tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen ve bu önemli gündemle gerçekleşen Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı’nda katılımcılarla konu derinlemesine tartışıldı ve önemli sonuçlar elde edildi. Çalıştay sonuçlarına göre eğitimin dijitalleşmesi dünyada öncelikli konular arasında yer alıyor. Eğitim kurumlarının dijitalleşme yolculuğu, dijital eğitim platformları, dijital yetkinliklere sahip iş gücünün desteklenmesi gibi birçok konuda hızlı aksiyonlar alınması gerekiyor.

SİVİL TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLIYOR

2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeler, sunduğu destekler ve sivil teknolojiler alanında kaydedilen ilerlemeyi basın, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu nezdinde paylaşmak üzere istikrarlı bir politika izleyen Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesi’nin vizyonunu hayata geçirmek adına Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığını sağlayabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin savunma sanayinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında önemli bir köprü işlevi gören ve içinde bulunduğu ekosistemin dönüşümüne önemli katkılar sağlayan Bilişim Vadisi, Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı Sonuç Raporu’nda eğitimin dijitalleşmesi, dijital yetkinliklere sahip iş gücünün desteklenmesi ve gelecekte atılması planlanan adımları ön plana çıkarıyor.

HER AN HER YERDEN ERİŞİLEBİLİR OLMASI EĞİTİMDE DİJİTALLEŞMEYİ ÖNEMLİ KILIYOR

Rapora göre; eğitim sisteminde dijitalleşmenin en önemli avantajı zaman ve mekandan bağımsız; her zaman her yerden erişilebilir olması. Eğitime erişim; teknolojik yetersizlikler ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle bazı bölgelerde dezavantaj oluşturuyor. Yine rapora göre, bilgi, beceri ve unvanların dijital ortamda tasdik edilmesi, işletmeler tarafından istihdam sürecinde tercih nedeni.

EĞİTİM KURUMLARININ BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLANI OLMALI

Eğitim kurumları için bir dijital dönüşüm planının mutlaka oluşturulması gerektiği belirtilen raporda, dijitalleşme konusunda bir vizyon sahibi olarak ilerlenmesinin ve bu doğrultuda aksiyon alınmasının öncelikli hedef olması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca müfredatın doğru bir şekilde uygulanması ve içeriklerin günceli ve gündemi kapsaması, içeriklerin hedef kitleye uygunluğunun sağlanması, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve literatürde araştırmalar yapılarak eğitimin uygulanabilir kılınmasının altı çiziliyor.

BAŞARILI ULUSLARARASI DİJİTAL EĞİTİM UYGULAMALARI YERELE UYARLANMALI

Uluslararası bazda başarılı olan eğitimlerin ulusal bazda uyarlanması gerektiğinin belirtildiği raporda; dijital eğitim yaklaşımları ile kazanılan bilgi ve becerilerin somut hale getirilerek gözlemlenebilir öğrenme yetenekleri sağlanabileceği ve doğru bir şekilde yapılacak olan dijital eğitimler sayesinde adaptasyonların hızlı bir şekilde sağlanarak gelişim sürekliliğinin tamamlanacağı öngörülüyor. Yeni mezun gençlerin, proje geliştirme ve sorun çözme gibi becerilerini geliştirmek için farklı platformlarda farklı eğitimler sunularak genç profesyonellerin gelişimine katkı sağlanabileceğine dikkat çekilen raporda; etkili iletişim ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilerin üniversitelerde gördüğü eğitimlerin gerçek hayata uygulanabilirliğini artırmaya yönelik mekanizmaların geliştirilmesi gerekliliği ortaya konuyor.

DİJİTAL BECERİ VE YETKİNLİKLER YAŞANABİLECEK İŞ KESİNTİLERİ HESAPLANARAK ŞEKİLLENDİRİLMELİ

Toplumu derinden etkileyen iş kesintisi vakalarının bireylerin dijital beceri ve yeteneklerinin gelişmesinin zorunlu kıldığına yer verilen raporda, geleceğin meslekleri için gerekecek bilgi ve beceriler göz önüne alındığında dijital beceri ve yetkinliklerin bu çerçevede şekillendirilmesinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Topluluk oluşturup öğrencilerle bir arada olmak, sosyalleşmek ve kurumların dijital ortam dışındaki etkileşimlerini arttırmak için destek verilmesi gerektiğinin kaydedildiği rapora göre;



•Dijital ortamda iletişimde ekip çalışmasının arttırılması ve dijital neslin yönetilmesi konusunda eğitimler verilmeli,

•Dijital iletişim ortamları sağlanarak öğrenme sınıf dışına taşınmalı ve yüz yüze etkileşime destek verilmeli,

•Dijital ortamda iletişim vizyonu kazandırılmalı,

•Dijital ortamlar için ortak bir değerler (dijital etik) sistemi kurulmalı,

•Değerlere ait araçlar (mesajlaşma, haberleşme, vb.) belirlenmeli,

•Kültürel farklılıklar da göz önünde bulundurularak ortak bir dijital etkileşim kültürü oluşturulmalıdır.

Ayrıca tek bir merkezden büyük toplulukların manipüle edilebildiğe dikkat çekilen raporda; tek bir kuruma ya da tek şahsa bağlı küresel eylemlerin öngörülmesi ve yönetilmesi için uluslararası kurumların oluşturulmasının zorunluluk arz ettiği vurgulanıyor.

“ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM VE KURSLARIN TAMAMLANMAMASININ NEDENLERİNİ ARAŞTIRMALIYIZ”

Eğitimde Dijitalleşme Çalıştayı Sonuç Raporu’nu değerlendiren Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi’nin Açık Kaynak Platformu’nun kurucuları arasında olduğunu, 42 Yazılım Okulları’yla yeni nesil bir eğitimi Türkiye’de uyguladıklarına dikkat çekerek, eğitimde dijital dönüşüm konusunda kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. İbrahimcioğlu, “Çevrimiçi eğitim alan, kurs programlarına kayıt olan birçok kişi bu programları bitirmiyor. Bunların sebeplerini araştırmamız gerekiyor. Ama bununla beraber kurduğumuz 42 Yazılım Okulları gibi öğretmeni olmayan, yapay zeka ile çalışan, hem çevrimiçi hem de arkadaş ortamını sağlayan okul ve yapıların da yaygınlaşması lazım. Bu yaygınlaşmayı da yine Milli Teknoloji Hamlemiz ile beraber, kendi öz kaynaklarımızla yapabilecek ortamları da oluşturmamız gerektiğine inandığımız için bu sorulara cevaplar bulalım, bu cevaplarla beraber eylem planlarını çıkartalım istiyoruz” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin’in, bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcilerinin; dijital eğitimde kullanılan teknolojilerden dijital öğrenmeye, eğitim platformlarından dijital eğitimin etkilerine kadar birçok alanda katkı sunduğu raporu kamuoyunun bilgisine sunarız.