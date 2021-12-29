Eğitimde 2021 yılında 'yüz yüze eğitim' ve 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' gündem oldu

Eğitim alanında 2021'de, Kovid-19 tedbirleri alınarak okullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitimin başlanması, 7 yıl aranın ardından 20. Milli Eğitim Şurası'nın düzenlenmesi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlıkları kamuoyu tarafından en çok konuşulan konular oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Özer, görevini 6 Ağustos'ta Ziya Selçuk'tan devraldı.

Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı.

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından 1-3 Aralık 2021'de 20. Milli Eğitim Şurası toplandı.

"Eğitimde fırsat eşitliği" ana teması altında toplanan şura kapsamında, "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarında özel ihtisas komisyonları kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 1 Aralık 2021'de Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan şuranın ilk gününde Başkanlık Divanı oluşturuldu. Şurada, aralarında "Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalıdır. Kanun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapayacak şekilde düzenlenmelidir" ve "Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanmalıdır"ın da olduğu 128 maddelik tavsiye kararı alındı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması çalışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden 81 öğretmenle bir araya geldiği programda, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkların tamamlandığı müjdesini verdi.

Teklifi Meclise sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilave yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak. Öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanacağı yeni kanunda, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında haklar, görevler ve sorumluluklar netleştirilecek.

Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin mecburi hizmet hariç özlük, atama ve tayinlere ilişkin hakları kadrolu öğretmenler ile aynı olacak. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağı yeni düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayacak.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar ve maaşlarında da 2000 lira artış yapılacak.

Bakanlık tarafından 19 bin 958'i sözleşmeli öğretmen olmak üzere 21 bin 407 öğretmenin ilk ataması yapıldı, 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdam edildi.

Mesleki eğitim alanında yaşanan gelişmeler

Mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri artık devlet tarafından ödenecek.

MEB tarafından Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası güncellenerek, iş gücü piyasasının talepleri ile çalışan sayılarının izlenebilmesine olanak sağlandı.

MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için Kasım 2020'de başlattığı "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında 2021 yılında da somut adımlar atıldı.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde seçilen 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde görev yapan öğretmen ve yöneticilere projenin farkındalığının ve verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim ve liderlik, ilk yardım konulu eğitimler düzenlendi, atölye ve laboratuvar dersi öğretmenleri iş başı mesleki gelişim eğitimlerine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarının da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına alındığını bildirdi.