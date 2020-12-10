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Eğitim harcaması 259 milyar 220 milyon oldu

Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına oranla yüzde 18,2 artarken, 259 milyar 220 milyon TL olarak açıklandı. Devlet kurumları en büyük eğitim harcamasını ise yükseköğretime yaptığı kaydedildi.

Eğitim harcaması 259 milyar 220 milyon oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, eğitim ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl eğitim ile alakalı 751 bin 398 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl çıkan haber adetlerine bakıldığında 532 bin 572 olarak görülürken, uzaktan eğitimin 41 bin 55 habere konu olduğu saptandı. COVİD-19 ile birlikte uzaktan eğitim modeline geçmek haber adetlerine de yansıdı.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılı eğitim harcamalarını belli oldu. Böylelikle Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına oranla yüzde 18,2 artarken, 259 milyar 220 milyon TL olarak açıklandı. Devlet kurumları en büyük eğitim harcamasını ise yükseköğretime yaptığı kaydedildi. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması ise 11 bin 769 TL olarak gerçekleşti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EğitimEkonomi
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