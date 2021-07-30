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Dört üniversiteye rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Marmara, Bolu Abant İzzet Baysal, İzmir Bakırçay ve Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerine rektör ataması yapılacağı bildirildi.

Dört üniversiteye rektör atanacak

YÖK'ün internet sitesinde, dört üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 13 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvurabilecek.

Başvurular, bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, ayrıca "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

Adaylar, başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bulunan "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çal

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