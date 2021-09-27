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Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 750'şer lira destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kaydını yaptıran Diyarbakırlı gençlere 750'şer lira katkı verileceğini duyurdu.

Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 750'şer lira destek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla "Yeni Üniversitelilere Destek Projesi" hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek proje kapsamında devlet, özel veya vakıf üniversitesi fark etmeksizin ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere bir defaya mahsus 750 lira katkı sağlanacak.

Öğrenciler http://destek.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası ve ad, soyadı bilgilerini girerek başvuru yapabilecek.

27 Eylül Pazartesi günü başlayacak müracaatlar, 10 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

"Sizler, geleceğin Cezerileri, Sezai Karakoçlarısınız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Gözümüzün ışığı, Diyarbakır'ımızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği sevgili genç kardeşlerim, Diyarbakır'da ikamet ediyorsanız 2 ya da 4 yıllık bir üniversitede örgün öğretim kaydı yaptırdıysanız bu sene her birinize 750 lira desteğimiz olacak. Bereketli olsun. Sizler, geleceğin Cezerileri, Sezai Karakoçları, Ali Emirileri, Hamid Aytaçları, Ahmed Ariflerisiniz. Rabb'im zihninizi açık, yeryüzündeki izinizi kavi kılsın." ifadelerini kullandı.

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