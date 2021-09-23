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Diyarbakır'da kadınlara açık havada okuma yazma eğitimi veriliyor

Diyarbakır'da kadınlara açık havada okuma yazma eğitimi veriliyor

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Her Yerde Eğitim" projesi kapsamında yetişkinler için Aile Destek Merkezi (ADEM) bahçelerinde sınıflar oluşturulup eğitimler veriliyor.

ADEM'lerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dersler açık havada işleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ADEM'lerin her köşesinin birer eğitim alanı olduğunu belirtti.

Eğitimin sadece dört duvar arasında alındığı düşüncesinde olmadıklarını dile getiren Beşikci, "Başta okuma yazma olmak üzere kadınların çeşitli eğitimlerle istihdama katılmalarını amaçlıyoruz. Aile Destek Merkezlerinde eğitimler verilirken katılımcı kursiyerlerin her türlü ihtiyaçlarını ve sağlığını da düşünüyoruz." dedi.

Bu amaçla "Her yerde eğitim" sloganıyla Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezi'nin bahçesini açık hava dersliği olarak düzenlediklerini anlatan Beşikci, okuma yazma eğitimi alan kursiyerlerin açık havada ders görerek eğitimden uzaklaşmamalarını da sağladıklarını bildirdi.

ADEM'de okuma yazma eğitimi veren öğretmen Sultan Ay, dersleri yaz boyunca bahçede işlediklerini belirtti.

Bahçede ders işleyerek kursiyerlerin katılımını artırdıklarını dile getiren Ay, "Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Öğrenmenin ışığı sardığında umutlar çiçek açar." ifadelerini kullandı.

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