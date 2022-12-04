Dersliklerde etkileşimli tahta oranı yıl sonuna kadar yüzde 90 olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, bu yıl içerisinde yarım milyonu aşan etkileşimli tahta sayısı ile Türkiye'de eğitimin bir parçası olan teknoloji destekli öğrenmenin, eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmakta önemli bir araç haline geldiğine işaret etti.

Mahmut Özer, etkileşimli tahtanın, farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verdiğini, kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırdığını, öğrenmeyi daha keyifli hale getirdiğini ve öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini artırdığını belirtti.

FATİH Projesi'nin 2011'de, kamu yatırım programına dahil edilerek başlatıldığını hatırlatan Bakan Özer, 2012 Eylül ayından bu yana üç fazda gerçekleşen tedarik, kurulum, bakım ve onarım işlemleri sürdürülen etkileşimli tahtaların, öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim almalarını sağladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 2022 yılı sonunda 23 bin daha kurulumla Eğitimde FATİH Projesi kapsamında toplam 545 bin 691 derslikte etkileşimli tahta, öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Böylece örgün eğitim veren tüm resmi okullarımızdaki dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşmuş olacak. FATİH Projesi'nin en önemli bileşenlerinden olan etkileşimli tahtaların dersliklere kurulması ve sayının yarım milyonu aşmasıyla Türkiye, bir alanda daha eğitimde teknoloji kullanımında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş oldu."