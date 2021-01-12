Darüşşafaka Sınavı 30 Mayıs’ta 28 ilde yapılacak

158 yıllık tarihiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 28 ilinde düzenlenecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 MAYIS

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru şartları

T.C. vatandaşı olması

Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

2010 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru Formu (doldurulmuş)

Aday kaydı için başvurular 2 Ocak 2021'den itibaren online olarak yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.