Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" kapsamında, Tekirdağ'daki Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu öğrencileri, temiz çevre ve geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor.

Proje çerçevesinde "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturmak için öğretmenler tarafından temin edilen atık malzemeler, öğretmenler ve öğrencilerin çalışmasıyla kitap rafı, masa ve sandalyeye dönüştürüldü.

Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından hazır hale getirilen kütüphanede öğrenciler, boş vakitlerini kitaplarla iç içe geçiriyor.