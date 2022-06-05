Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor
Tekirdağ'daki bir ortaokulda öğrenciler, atık tahtaları hayvan figürlerine dönüştürüyor, okulun bahçesinde sebze meyve yetiştirme sürecini izliyor, tavuk ve tavşanları besleyerek havyan sevgisi kazanıyor.
EĞİTİM 05.06.2022, 21:19
Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" kapsamında, Tekirdağ'daki Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu öğrencileri, temiz çevre ve geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor.
Proje çerçevesinde "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturmak için öğretmenler tarafından temin edilen atık malzemeler, öğretmenler ve öğrencilerin çalışmasıyla kitap rafı, masa ve sandalyeye dönüştürüldü.
Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından hazır hale getirilen kütüphanede öğrenciler, boş vakitlerini kitaplarla iç içe geçiriyor.
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