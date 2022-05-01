Çevre dostu ilkokulun suyu da elektriği de doğadan

İstanbul'da "Çevre Dostu Bin Okul" projesinin uygulanacağı 39 ilkokul ile bir anaokulundan ilki olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, öğrencilerin farkındalıklarını artırmak için "enerji", "su", "geri dönüşüm ve sıfır atık" temalarına yönelik uygulamalar yapıldı.

Okulun iç aydınlatma ihtiyacını karşılamak amacıyla çatıya 10 kilovat pik kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kuruldu. Bu sayede okulun iç aydınlatmasının tamamının beslendiği güneş panelleri, binanın toplam enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladı. Yıllık 14 megavat/saat enerji üretmesi hedeflenen bu sistemin, 3 yıl 7 ayda kendini amorti etmesinin planlandığı belirtildi.Okulun çatısına da rüzgardan enerji üretmek için 500 vatlık rüzgar türbini yerleştirildi. Türbin aracılığıyla elde edilen elektrikle okulun dış aydınlatma ihtiyacı karşılandı. Enerji verimliliği için okuldaki tüm aydınlatmalar tasarruflu LED'ler ve sensörlü lambalarla değiştirildi.