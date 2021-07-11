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Çeşitli kurslar, 'yayın odası' kurarak uzaktan öğretim yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile mevcut kurumların yanı sıra ülke genelinde 109 farklı alanda eğitim-öğretim yapan kursların, "yayın odası" kurma şartıyla uzaktan öğretim yapabilmelerine imkan sağlandı.

Çeşitli kurslar, 'yayın odası' kurarak uzaktan öğretim yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile mevcut kurumların yanı sıra ülke genelinde 109 farklı alanda eğitim-öğretim yapan kursların, "yayın odası" kurma şartıyla uzaktan öğretim yapabilmelerine imkan tanındı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, Özel Öğretim Kurumları Standartları Yönergesi yeniden düzenlendi.

Düzenleme ile organize sanayi içinde ve dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu meslek liselerini de kapsayan özel öğretim kurumlarının bazılarının bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartları yeniden belirlendi.

Türkiye'de yaklaşık 7 bin 500 dolayında kursta yaklaşık 109 farklı program uygulanıyor.

Talim ve Terbiye Kurulunun onay verdiği programlarda internet, televizyon gibi mecraları kullanarak uzaktan öğretim yapmak isteyen kursların bu faaliyetleri için Milli Eğitim Bakanlığından ayrı bir ruhsat alması gerekiyordu.

Bakanlığın yeni yayımladığı yönerge ile özel çeşitli kurslardan isteyenlerin, kurs bünyesinde uzaktan öğretimi yapılacak programın araç, gereç ve donanımlarının yer aldığı yeterli büyüklükte yayın odası düzenlemek şartıyla uzaktan eğitim yapabilmelerine imkan sağlandı. Böylece uzaktan öğretim yapmak isteyen çeşitli kursların, ayrı ruhsat alma zorunluluğu kaldırılmış oldu.

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