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Can Gür İlkokulu ve Anaokulu eğitime başladı

EĞİTİM 06.12.2022, 17:36
Can Gür İlkokulu ve Anaokulu eğitime başladı

Hayırsever iş insanı Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür tarafından Ümraniye’de yaptırılan Can Gür İlkokulu ve Anaokulu açıldı. Okulun 2 Aralık 2022 tarihindeki açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür ile kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, eğitim camiası ve vatandaşlardan geniş bir katılım  gerçekleşti.

Derslik sayısı 857 bine ulaştı

Can Gür İlkokulu Anaokulu ve Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu’nun açılışında bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

“Son 20 yıldır eğitim seferberliği gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaklaşık 300 bin olan derslik sayısı, bugün 857 bine ulaşmıştır. Ülkemiz eğitim sisteminin toplamı, 150’ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazladır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıkmıştır.” dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşmasında, şuan 1 milyon 800 bin çocuğa her gün verilen ücretsiz yemeğin, 2023 yılında 2.5 milyona çıkacağını açıkladı.

Çocuklara ve gençlere yapılan yatırım, geleceğe yatırım demektir

Can Gür İlkokulu ve Anaokulu açılışının mutluluğu birlikte yaşadıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları kaydetti:

“Ben Kastamonu’nun küçük bir orman köyünde doğdum. 1975’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de Fizik bölümü ve ayrıca Elektronik mühendisliğini tamamladıktan sonra, İngiltere’de elektronik mühendisliği alanında masterımı yaptım. Elektriği ilk kez 11 yaşımda gördüm ve küçüklüğümden bugüne kadar, bilime ve teknolojiye olan merakım, daima artarak devam etmekte. Bugün 100’e yakın mühendis ve 1.000’in üzerinde çalışanı ile kurucusu olduğum Canovate Group, ürettiği veri merkezleri ve fiber optik sistemler dallarında teknoloji ve ürün ailesi olarak dünyada ilk on firma arasındadır. Savunma, bilişim, telekomünikasyon, iklimlendirme gibi dallarda ar-ge ve üretimler yapan ve ürünlerini 4 kıtada 85 ülkeye ihraç eden 43 yıllık bir sanayici olarak, bugüne kadar fabrikalara, makine ve ekipmanlara yatırımlar yaptım, ama bunların ötesinde önceliğim daima “insana yatırım” yapmak olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” demiştir. Bir ülkenin ve ulusun gerçek kalkınmışlık seviyesine ulaşması, ancak eğitimli ve bilgili insan hazinesi ile olmaktadır.  Dijitalleşme, 5G, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi birçok yeni teknolojik gelişmelerin boy gösterdiği bu dönemde Türkiye olarak bizim de gereken atılımları yapmamız ve bir bilgi toplumuna dönüşmemiz elzemdir. Bilgi toplumu olabilmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Devletimiz, Bakanlığımız, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, öğretmenlerimiz ve iş dünyası olarak; çocuklarımıza ve gençlerimize gereken eğitimi verebilmek için başarılı çalışmalara imzalar atılıyor.  Çocuklara ve gençlere yapılan yatırım, geleceğe yatırım demektir. Çocuklarım Gülcan Akkanbayatlı ve Cem Gür, torunlarım, ailem ve Canovate Group çalışanlarımız; Can Gür İlköğretim Okulu’ndan yetişecek çocukların, gelecekte ülkemizde başarılı çalışmalara imza atacak olmasının gururunu taşımaktadırlar. Can Gür ilköğretim Okulu’nu, ilkokul öğretmeni olan babam merhum Kazım Gür ve annem merhume Makbule Gür’e ithaf ediyorum.” diye konuştu.  

Ümraniye Can Gür İlkokulu ve Anaokulu hakkında:

*26 Derslik

*5 Anaokulu Sınıfı

*2 Laboratuvar

*Kütüphane

*Çok Amaçlı Salon

*Spor Salonu

*Kantin

* Eğitim Yemekhanesi

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