Bursa'daki iki meslek lisesinin iş birliğiyle Kovid-19 hızlı antijen kiti üretildi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, antijen kiti, Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle üretildi.

Tükürükten alınan numune ile 15 dakika gibi kısa sürede sonuç veren antijen kitinin kalıp tasarımları ve üretimleri meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapıldı. Bu yönüyle ürün, "materyallerinin tamamı Türkiye'de üretilen tek çalışma" özelliğine sahip oldu.

Antijen kitinin "BRS-CA" olarak belirlenen markası için tescil işlemi başlatılarak ürüne ait tüm ambalaj tasarımları tamamlandı. Ayrıca okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kullanıma sunulmak üzere ayrı tasarımlar da hazırlandı.

Kitler, piyasadaki eş değer ürünlerin 3'te 1'i maliyetle üretildi. Ayrıca antijen kitinin seri üretimine yönelik de çalışmalar başlatıldı. Seri üretim otomasyonuna sahip makinenin tasarımı tamamlandı. Piyasadaki eş değerleri için 2,5 milyon lira olan üretim maliyeti, yerli ve milli nitelikte kullanıma sunulacak makine için 600 bin lira olacak.

Ayda 5 milyon antijen kiti üretimi için yatırımlar tamamlandı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde sağlanan dönüşümün meyvelerini almaya devam ettiklerini, meslek liselerinin yüz güldürmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Özer, 3 ay önce okulların başlattığı antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarına tüm altyapı desteğini sağladıklarını belirterek, "Çalışmalar, kısa sürede meyvelerini verdi. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 5 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlarımızı da tamamladık." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, "Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler. Başarılarından dolayı Bursa İl Milli Eğitim Müdürümüz Serkan Gür ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum." ifadesini kullandı.