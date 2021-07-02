Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türkiye salgın survivor corona koronavirüs
Türkiye’nin itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara milletim gereken dersi verecek
Türkiye’nin itibarını bu denli yok...
Türkiye'de 4 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 891 kişinin...
Ülkemizi savunma sanayisinde marka haline getirmeyi başardık
Ülkemizi savunma sanayisinde marka haline...
Kanal İstanbul ile ilgili 14 bin sayfa teknik analiz bulunuyor
Kanal İstanbul ile ilgili 14...

Bursa'da meslek liseli gönüllüler, mahalle sakinlerinin yardımına koştu

Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okullarının çevresinde yaşayan yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerinin el ve cilt bakımlarını yaptı, bahçe işlerine yardım etti, onlara diktikleri tekstil ürünlerini hediye etti.

Bursa'da meslek liseli gönüllüler, mahalle sakinlerinin yardımına koştu

Bursa'da Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gönüllü öğretmen ve öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde okul çevresindeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlılara ve çocuklara sosyal sorumluluk projesiyle yardım eli uzattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında okuldaki 6 alanda eğitim gören öğrenciler, eğitimleri sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimi, salgın sürecinde Vatan ve Millet mahalleleri sakinleri ve aileleriyle paylaştı.

Muhtarlıkların belirlediği ailelere ulaşan, Yiyecek ve Hizmetleri Alanı öğrencileri, hazırladıkları gıda ve yiyecekleri öğünler halinde onlara ulaştırdı, El Sanatları Alanı öğrencileri de bazı ailelere diktikleri nevresim takımı, önlük, masa örtüsü gibi eşyaları hediye etti.

Grafik ve Fotoğraf Alanı öğrencileri yaşlılara bahçe işlerinde yardımcı olurken Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı gönüllüleri de saç, el ve cilt bakımı konusunda destek oldu.

Mahalledeki çocuklara da ulaşan öğrenciler, çevrim içi etkinliklerle kitap okuma etkinlikleri, Kovid-19 bilgilendirme programları düzenledi.

Okul Müdürü Mediha Karasu, gönüllü öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü projeye velilerin de ürünlerin dağıtımı konusunda destek verdiğini belirtti.

Salgın sürecinde öğrencilerinin yaşadıkları bölgedeki insanlarla Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyalleşmesini ve dayanışmasını sağladıklarını aktaran Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz bu üretim ve hizmetleriyle hem kazanımlarını tekrar ettiler hem de ailelerle bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sağladılar. Aşılama döneminde aile büyüklerimizi ziyaret ettik ve onlarla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Böylece aile büyükleri ile torunlarını uzun zaman sonra bir araya getirmiş olduk."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.