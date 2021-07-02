Bursa'da meslek liseli gönüllüler, mahalle sakinlerinin yardımına koştu

Bursa'da Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gönüllü öğretmen ve öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde okul çevresindeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlılara ve çocuklara sosyal sorumluluk projesiyle yardım eli uzattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında okuldaki 6 alanda eğitim gören öğrenciler, eğitimleri sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimi, salgın sürecinde Vatan ve Millet mahalleleri sakinleri ve aileleriyle paylaştı.

Muhtarlıkların belirlediği ailelere ulaşan, Yiyecek ve Hizmetleri Alanı öğrencileri, hazırladıkları gıda ve yiyecekleri öğünler halinde onlara ulaştırdı, El Sanatları Alanı öğrencileri de bazı ailelere diktikleri nevresim takımı, önlük, masa örtüsü gibi eşyaları hediye etti.

Grafik ve Fotoğraf Alanı öğrencileri yaşlılara bahçe işlerinde yardımcı olurken Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı gönüllüleri de saç, el ve cilt bakımı konusunda destek oldu.

Mahalledeki çocuklara da ulaşan öğrenciler, çevrim içi etkinliklerle kitap okuma etkinlikleri, Kovid-19 bilgilendirme programları düzenledi.

Okul Müdürü Mediha Karasu, gönüllü öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü projeye velilerin de ürünlerin dağıtımı konusunda destek verdiğini belirtti.

Salgın sürecinde öğrencilerinin yaşadıkları bölgedeki insanlarla Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyalleşmesini ve dayanışmasını sağladıklarını aktaran Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz bu üretim ve hizmetleriyle hem kazanımlarını tekrar ettiler hem de ailelerle bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sağladılar. Aşılama döneminde aile büyüklerimizi ziyaret ettik ve onlarla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Böylece aile büyükleri ile torunlarını uzun zaman sonra bir araya getirmiş olduk."