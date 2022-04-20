Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.Akaryakıt istasyonu yakınında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu. Yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen şehidin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderilecek.

Evli ve 3 çocuk babası Yiğit'in kadrosunun Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde olduğu ancak yaklaşık 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca, şehidin Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi Peker Sokak'taki evinin bulunduğu binaya komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.

Patlayıcının elektrik direğinin dibine tuzaklandığı tespit edildi

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."