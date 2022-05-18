Bolu'da meslek liseliler tasarımlarını 3D yazıcılarıyla ürüne dönüştürüyor

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları 3D yazıcılar ve robotik kodlamalarla çeşitli ürünleri hayata geçiriyor.

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi'nde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin koordinasyonunda çalışmalarını yürütüyor.

Hazırladıkları 3D yazıcılar ve robotik kodlamalarla robot el, dron, uzaktan kumandalı tank ve helikopter gibi birçok ürün elde eden öğrenciler, elektrikli araç yapmayı da planlıyor.

Bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül, robotik kodlama derslerinin bu yıl ilk defa açıldığını belirterek, "Hem robotik programlama hem materyallerin üç boyutlu tasarım ve üretim süreçlerini derslerimizde anlatıyoruz." dedi.

Atölyede ilk kez görüntü işlemeyle robot el tasarladıklarını aktaran Akgül, "Bilgisayar ortamında yazdığımız bir yazılımla elimizin hareketlerini algılayıp bunu sayısallaştırıp herhangi bir mekanik sisteme aktarma işlemini burada yapıyoruz. Kişiler sakat olan elini diğer eliyle rehabilite etmiş olacak. Bilgisayarda görülen görüntüyü diğer tarafa aktaracaklar." diye konuştu.