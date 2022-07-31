Boğaziçi, hukuk fakültesiyle birlikte ilk 100'e girenlerden 80'ini üniversiteye bekliyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yıl öğrenci almaya başlayacak hukuk fakültesinde, dünyanın seçkin üniversitelerinde doktora yapmış isimlerin öğretim üyesi olarak görev yapacağını belirterek, bu yıl sınavda derece yapan ilk bin öğrencinin 700'den fazlasının üniversitelerine gelmesini beklediklerini söyledi.

Rektör İnci, yeni kurulan ve bu yıl öğrenci alımına başlayacak hukuk fakültesi ve üniversite tercihleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Hukuk fakültesinin kurulum çalışmalarının tamamlandığını ifade eden İnci, programda yer alacak derslerin ve akademik kadronun eğitim dönemine hazır olduğunu söyledi.

Fakültenin akademik kadrosunun yurt dışında saygın üniversitelerde doktora yapmış isimlerden oluştuğunu bildiren İnci, "Örneğin Sorbonne'dan, Oxford'tan, Universty of London'dan, Queen Mary'den, Leicester'den, Manchester'dan, Heidelberg'den ve başka üniversitelerden arkadaşlarımız olacak. Bir arkadaşımız hariç tamamı yurt dışında doktora yapmış isimler. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden de ilgi var." ifadelerini kullandı.