Boğaziçi dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında

US.NEWS, 2021 sıralamasında 86 ülkeden 1.500 yükseköğretim kurumunu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası işbirlikleri, yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi, bu kriterler arasında farklı oranlarda yapılan analize gören 100 üzerinden 62.6 puan alarak dünyada 197’nci olurken, Türkiye’nin de en iyi üniversitesi oldu. Türkiye'den 46 yükseköğretim kurumu 2021 sıralamasında ilk 1.500'de yer buldu.

FİZİK’TE İLK 100’DE

US.NEWS, genel puanın yanı sıra yaklaşık 40 alanda dünya üniversitelerinin sıralamalarını da yayımladı. Boğaziçi Üniversitesi, fizikte geçen seneki sırasını korumayı başarak dünyada 60’ncı, Türkiye’de ise ilk sırada temsil edildi. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar bilimlerinde Türkiye’de ikinci, dünyada 312’nci; mühendislikte Türkiye’de üçüncü, dünyadaysa 305’inci sırada yer aldı.

HARVARD YİNE ZİRVEDE

US.NEWS "Dünyanın En iyi Üniversiteleri 2021" sıralamasında Harvard bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi ise onu takip etti. Kıta Avrupası’nın en iyisi İsviçere’den ETH Zürih olurken, Asya’da ilk sırada Çin’den Tsinghua Üniversitesi yer aldı. Birleşik Krallık'ın lideri ise Oxford Üniversitesi oldu.

13 KRİTERDE AYRINTILI ANALİZ

US.NEWS, benzer sıralamalar yapan İngiltere merkezli QS ve Times Higher Education (THE) farklı bir değerlendirme metodolojisi kullanıyor. Yükseköğretim kurumlarının öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyle:

Global araştırma saygınlığı (%12,5), bölgesel araştırma saygınlığı (%12,5), yayınlar (%10), kitaplar (%2,5), konferans bildirileri (%2,5), normalize edilmiş atıf etkisi (%10), toplam atıflar (%7,5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın sayısı (%12,5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın oranı (%10), uluslararası işbirlikleri (%5), uluslararası işbirlikleri sonucu çıkan yayınlar (%5), en çok atıf alanlar arasında %1’e giren yayın sayısı (%5) ve en çok atıf alanlar arasında %1’a giren yayın oranı (%5) .