Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver
Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim tesisinin temeli atıldı
Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim...
Yeni AKM 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu
Yeni AKM 13 yıl aradan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya...
Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı
Makine arızası yapan yük gemisi...

Bingöl'deki meslek lisesi mobilya sektörünün usta ihtiyacını karşılıyor

Bingöl'de bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sahip olduğu cihazlar sayesinde Bingöl ile çevre il ve ilçelerindeki firmaların ihtiyacı olan ürünleri üretiyor, yetiştirdiği kalifiye elemanlarla mobilya sektörüne usta kazandırıyor.

Bingöl'deki meslek lisesi mobilya sektörünün usta ihtiyacını karşılıyor

Kentte faaliyet gösteren ve son 10 yılda Bingöl'ün en gözde meslek okulu haline gelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojileri alanında meslek öğrenen öğrenciler, haftanın 3 günü sanayi sitesinde staj görüyor.

Okul, hem üretim yapıyor hem de donanımlı ve kalifiye elemanlar yetiştirerek öğrencilere istihdam alanı oluşturuyor.

1,5 milyon lirayı aşkın ciro

Okul müdürü Ahmet Aşar,  okulun 1967-1968 eğitim öğretim yılında açıldığını, döner sermaye kapsamında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin sayılı okulları arasına girmeye başladıklarını söyledi.

Okulda 6 bölüm olduğunu dile getiren Aşar, bu bölümlerde okuyan öğrencilerin bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da kazandıkları ücretlerle aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Yenilenebilir Enerji ve Metal Teknolojileri bölümlerinde eğitim verdiklerini anlatan Aşar, geçen yıl 1,5 milyon liranın üzerinde ciro yaptıklarını ifade etti.

Aşar, "Sanayide iş yeri açmış ya da usta olarak çalışan insanların büyük bir çoğunluğu okulumuzdan mezun. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretiyle Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü okulumuzun gözde bölümlerinden biri olmaya başladı." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.