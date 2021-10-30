Bingöl'deki meslek lisesi mobilya sektörünün usta ihtiyacını karşılıyor

Kentte faaliyet gösteren ve son 10 yılda Bingöl'ün en gözde meslek okulu haline gelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojileri alanında meslek öğrenen öğrenciler, haftanın 3 günü sanayi sitesinde staj görüyor.

Okul, hem üretim yapıyor hem de donanımlı ve kalifiye elemanlar yetiştirerek öğrencilere istihdam alanı oluşturuyor.

1,5 milyon lirayı aşkın ciro

Okul müdürü Ahmet Aşar, okulun 1967-1968 eğitim öğretim yılında açıldığını, döner sermaye kapsamında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin sayılı okulları arasına girmeye başladıklarını söyledi.

Okulda 6 bölüm olduğunu dile getiren Aşar, bu bölümlerde okuyan öğrencilerin bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da kazandıkları ücretlerle aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Yenilenebilir Enerji ve Metal Teknolojileri bölümlerinde eğitim verdiklerini anlatan Aşar, geçen yıl 1,5 milyon liranın üzerinde ciro yaptıklarını ifade etti.

Aşar, "Sanayide iş yeri açmış ya da usta olarak çalışan insanların büyük bir çoğunluğu okulumuzdan mezun. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretiyle Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü okulumuzun gözde bölümlerinden biri olmaya başladı." dedi.