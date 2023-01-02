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Bilgi Koleji kişisel gelişim ile burs kazandırıyor

Bilgi Koleji, özel okullarda artan fiyatlar karşısında öğrenci velilerini rahatlatmak ve öğrencileri eğitimlerim süreçlerini desteklemek için yabancı dil bilgisinin yanında bilişim, sanat ve spor gibi alanlarda başarı gösterenlere burs imkanı sağlıyor. Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, “Yetenekli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak ve ailelerini artan fiyatlar karşısında rahata kavuşturmak için 7-8 Ocak tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kabul ve Bursluluk Sınavı’nda yüzde 100’e varan burs olanağı sunuyoruz.” dedi.

EĞİTİM 02.01.2023, 11:30
Bilgi Koleji kişisel gelişim ile burs kazandırıyor

Özel okullar, Ocak ayından itibaren 2023-2024 öğretim yılı için erken kayıt dönemi başlattı. Artan fiyatlar karşısında veliler, erken kayıt döneminde indirimlerden faydalanmak ve bursluluk sınavları ile burs imkanlarından yararlanmak için harekete geçti. İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren Bilgi Koleji, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra İngilizce, sanat ve spor becerileri için de yüzde 100’e varan burs imkanı sunması ile dikkatleri üzerine çekti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, öğrencileri akademik bilginin yanında bireysel yetenekleri ile de değerlendirdiklerini söyledi. Çevik, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişiminde sanat ve sporla ilgilenmesinin olumlu etkisini her alanda hissediyoruz. Bilgi Koleji olarak a+5b Yeni Nesil Eğitim Modeli kapsamında öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin gelişmesi, kendilerini daha iyi tanımaları ve dünyayı keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi yabancı dil bilgisinin yanında bilişim, spor, sanat yetenekleri ile burs kazandırarak destekliyoruz.” dedi.

Veliler bu fırsatı iyi değerlendirmeli

Son dönemde özel okullar ile ilgili itibar zedeleyici fiyat artış haberlerinin gündemde olduğunu söyleyen Ahmet Çevik, “Son zamanda her alanda yaşanan fiyat artışı özel okullar için de gündeme gelmekte. Veliler de haliyle endişe etmekte. Biz bu durum karşısında velilerimize destek olarak öğrencilerimize yeteneklerine göre yüzde 100’e varan bursluluk imkanı sunuyoruz. Veliler, öğrenciler için bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Bilgi Koleji olarak deneyimli eğitim kadromuzla başarılı öğrencilere her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

a+5 b Yeni Nesil Eğitim Modeli ile kişisel gelişim destekleniyor

Bilgi Koleji’nin öncülük ettiği a+5b eğitim modeli hakkında bilgi veren Ahmet Çevik, “a+5 b Yeni Nesil Eğitim Modeli; İngilizce, bilişim, sanat, spor ve kişisel gelişimi desteklemeyi hedefleyen bir öğretim sistemidir. Bu beş beceriyi kazanmış öğrencilerimizin akademik gelişimin yanı sıra sağlıklı, mutlu, tam donanımlı bir birey olmasını amaçlıyoruz.  Öğrencilerimize, eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, üretime katılma, aile ve sosyal çevresine karşı sorumluluk bilinci de kazandırıyoruz.” dedi.

Kabul ve Bursluluk Sınavı 7-8 Ocak’ta

a+5 b Eğitim Modeli ile akademik ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlayan Bilgi Koleji, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlediği Kabul ve Bursluluk Sınavı ile 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıflar için yüzde 100’e varan eğitim bursu imkanı sağlayacak.  Sınav, 7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar günü 11.30-14.30 saatlerinde iki seans olarak gerçekleşecek.

#Bilgi Koleji
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