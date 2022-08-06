Belediyenin atıl arazisi lise öğrencilerine uygulama alanı oldu
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gıda, tarım ve hayvancılık eğitimi veren meslek lisesinin öğrencilerince 100 dekar alana ilk kez ekilen aspirden çıkarılacak yağdan 150 bin lira gelir elde edilecek.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince belediyeye ait araziye ekimi yapılan aspirden 150 bin lira gelir bekleniyor.
Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Tuzhisar Mahallesi'nde gıda, tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren lisedeki 49 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait 100 dekarlık araziye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlığın desteğiyle nisan ayında aspir ekti.
Öğrenciler, ekimden sonraki 5 aylık süreçte de gübreleme, çapalama ve sulama gibi işlerde aktif olarak çalışarak derslerde öğrendikleri bilgileri tarlada pekiştirdi.
Ekim ayında hasadı yapılacak aspirden, bir firma aracılığıyla üretilecek yağdan yaklaşık 150 bin lira gelir bekleniyor.
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