Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor korona corona
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon...
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 6...
Öğretim üyeleri ve üniversite personeli Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Öğretim üyeleri ve üniversite personeli...
'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in...

Bakan Selçuk, LGS'ye ilişkin soruları yanıtladı: Çok güçlü bir ölçme-değerlendirme kadromuz var

Selçuk, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, "Biz, somut olmayan söylemlerle hareket etmek yerine, kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, LGS'ye ilişkin soruları yanıtladı: Çok güçlü bir ölçme-değerlendirme kadromuz var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, "Biz, somut olmayan söylemlerle hareket etmek yerine, kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili itiraz yolları belli, bu yollara müracaat edilebilir." dedi.

Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"LGS'de 3 sorunun yardımcı kaynaklarla aynı olduğu yönünde iddialar var. Bu iddiaları incelemek için çalışmanız var mı?" sorusuna Selçuk, "Çok sağlıklı, güzel bir sınav oldu. Biz, her ay örnek sorular yayımlıyoruz, 45'er soru olmak üzere. Bütün bu örnek soruları çocuklarımız, öğretmenlerimiz görsün diye yayımlıyoruz." yanıtını verdi.

Bu soruları, yayımcıların da izleyip takip ettiğini, bunlara göre soru düzenlemek için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Elbette bizim yayımladığımız örnek sorular, herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz, somut olmayan söylemlerle, dedikodularla hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı, neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili itiraz yolları belli, bu yollara müracaat edilebilir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme-değerlendirme kadromuz var. Soruların kendisiyle ilgili bir itiraz yok, yanlışlığı ya da başka hususlarla ilgili... Böyle bir delil, somut şeyler olmazsa ortada, bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu çocuklarla, öğretmenlerle ilgili bir konu. Herkesin daha dikkatli olmasını tavsiye ederim."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavda matematik sorularının zor olduğu" iddialarının sorulması üzerine, bunun, sıralamayla ilgili bir konu olduğunu, belli puan alabilen çocuklar olduğunda başka problemlerin ortaya çıktığını söyledi. Bakan Selçuk, "Bizim kontenjanımız belli, aynı kontenjan yine geçerli sorulara bağlı olarak. Bu konularda ilgili arkadaşlarımız gereken her türlü tedbiri alıyorlar." diye konuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.