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Bakan Selçuk: İzmir'de 2 bin 505 okulumuzdan 139'unda hafif sorunlar bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İzmir'de en ufak bir risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: İzmir'de 2 bin 505 okulumuzdan 139'unda hafif sorunlar bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de toplam 2 bin 505 okuldan sadece 139'unda hafif sorunlar bulunduğunu bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarda düzenli olarak yapılan deprem analizleri sonucu yıkım veya güçlendirme kararları aldıklarını hatırlattı.

İzmir'de de bu kapsamda eğitim öğretime kapattıkları 50 okulun yıkımını Ağustos-Ekim 2020 arasında gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Aldığımız bu tedbirlere bağlı olarak İzmir'de toplam 2 bin 505 okulumuzdan sadece 139'unda hafif sorunlar bulunuyor. Kamera kayıtları gösteriyor ki deprem anında, okullarda bulunan öğrencilerimiz, öğretmenler ve okul müdürlerimiz eşliğinde güvenle tahliye edilmiş. Öğrencilerilerimize ve öğretmenlerimize düzenli ve hassasiyetle verdiğimiz deprem eğitimleri, okullarımızda yaptığımız deprem tatbikatları anlamını buldu. Öğrencilerimizi sakince tahliye eden öğretmenlerimize ayrıca teşekkür etmek isterim."

Dün akşamdan bu yana İzmir'de olduğunu hatırlatan Selçuk, "Bölgedeki tüm okullarımızı uzmanlarımızla birlikte geziyor ve hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. En ufak bir risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız. Aklımız deprem korkusunu yaşayan çocuklarımızda, kalbimiz ve dualarımız hala haber alamadığımız evlatlarımızla." değerlendirmesini yaptı.

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