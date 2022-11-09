Bakan Özer: Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi kapsamında 57 bin 108 okulun tamamını elden geçireceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" kampanyasının tanıtım töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Ostim İlkokulu'nda düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Özer, Emine Erdoğan'ın himayesinde bir yılda 5 proje başlatıldığını belirterek, bunlardan ilkinin okul öncesi eğitimin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2 bin 782 bağımsız anaokulu varken 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıkıldığını kaydeden Özer, "Bir yılda bu projeyi tamamlamayı hedef olarak koyduk. 2 bin 782 ile karşılaştırdığınız zaman gerçekten çok iddialı bir projeydi ve çoğu insan bu projeyi gerçekleştiremeyeceğimize inandı ama Allah'a şükür bir sene geçmeden 2 bin 50 bağımsız anaokulunu, 15 bin 500 bağımsız ana sınıfını tüm çocuklarımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Bu proje sayesinde bir sene önce yüzde 65 olan 5 yaştaki okullaşma oranının şu anda yüzde 97'ye çıktığını belirten Özer, "Bu yılın sonunda 5 yaşta yüzde 100'e ulaşıldığı gibi, 3 ve 4 yaştaki okullaşma oranlarında da ciddi iyileşme sağlanacak." dedi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile iki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yapıldığını ve 2021 sonu itibarıyla kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadığını ifade eden Özer, "Hedefimiz, kütüphanelerde 28 milyon olan kitap sayısını 100 milyona çıkarmaktı. Geçen hafta itibarıyla 103 milyona çıkardık." bilgisini verdi.

Emine Erdoğan'ın büyük hassasiyet gösterdiği ve çocukların bu kültürle yetişmesi için büyük çaba gösterdiği "Sıfır Atık" ve çevre bilinciyle ilgili tüm ilçelerde bir okul yapmak için başlatılan Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin yürütüldüğünü dile getiren Özer, bu kapsamda güneş enerji sistemleri, yağmur toplama üniteleri, sıfır atık kütüphanelerinin bulunduğu, kompost makineleriyle atıkların tekrar kullanılır hale getirildiği, çocukların çevre dostu yetişmesine imkan veren okulların tesis edildiğini anlattı. Özer, bu okulları üç ayda tamamladıklarını aktardı.

Kadınların çeşitli nedenlerle yarıda bıraktıkları eğitimlerini tamamlamalarına hayat boyu öğrenme kapsamında fırsat veren "Nerede Kalmıştık Projesi"nden de 10 binlerce kadının yararlandığını anlatan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı tüm Türkiye'de yetişkinler için yılda yaklaşık 4-5 milyon vatandaşımıza kurslar üzerinden eğitim verirken biz dedik ki Nerede Kalmıştık Projesi'nden sonra hedefimiz, her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak. 10 ay geçti, 10,5 milyon vatandaşımıza ulaştık ve bunların yüzde 65'ini kadınlarımız oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen bir diğer projenin de "Aile Okulu" olduğunu dile getirdi.

Toplumun en temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi, aile ve kültür değerlerinin tekrar hatırlatılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, madde bağımlılığından internet bağımlılığına çocukların tüm bağımlılıklarına yönelik farkındalık geliştirilmesi gibi konu başlıklarında yürütülen Aile Okulu projesine dair de bilgi paylaşan Özer, "18 Ağustos 2022 ve yıl sonuna kadar hedefimiz, 1 milyon aileye ulaşmaktı. Gelirken rakama baktım, 460 bin aileye şimdiden ulaşmışız." dedi.

"Okulların hijyen kurallarına uygun ama aynı zamanda çevre bilinciyle dizayn edileceği proje..."

Emine Erdoğan'ın himayesinde "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" başlıklı çok kapsamlı bir projeyi bugün başlattıklarını kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Bu proje, sadece tüm okullardaki tuvaletlerin gözden geçirilmesi projesi değildir. Bu proje, okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kurallarına uygun ama aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edileceği çok önemli bir projedir. Aslında biz, bugün bu projeyi başlatmadan önce Temel Eğitimde 10.000 Okul projesiyle, Mesleki Eğitimde 1.000 Okul projesiyle bu okullarımızın temizlikle ilgili altyapılarını hep elden geçirdik. Bu projenin süresini de 6 ay olarak koyuyoruz. 6 ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını, Allah'ın izniyle elden geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda eğitime erişim problemi çözüldükten sonra artık kalite odaklı, çocukların sağlıklı, güvenli okul ikliminde eğitim almalarıyla ilgili projelere ağırlık verildiğini kaydeden Özer, "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" projesinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" projesinin işbirliği protokolünü imzaladı.

"Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" Kampanyası

Kampanya ile öğrenci, öğretmen, okul yönetimleri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında öğrencilerin hazırladığı temizlik ve hijyen odaklı projeler, ülke genelinde "İyi Uygulamalar" adı altında dereceye girmek için yarışacak.

Okul tuvaletleri mimari örnek projeleri OPET tarafından bakanlık ile paylaşılacak: okul yönetimleri, veliler, öğretmenler ve okul destek personeli için kapasite gelişimi ve farkındalık artırılması amacıyla içerikler ve Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek öğretmen eğitimleri hazırlanacak.

Kamu spotu, afiş, poster gibi materyallerin tasarlanacağı kampanya dahilinde ayrıca okul öncesi öğrenciler ile birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için etkinlikler, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için hijyen ajandası hazırlanacak.