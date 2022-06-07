Bakan Özer: Öğretmen ataması 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetişecek, takvimi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz." dedi.

EĞİTİM 07.06.2022, 21:14
Bakan Özer: Öğretmen ataması 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetişecek, takvimi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hafta sonu gerçekleştirilen LGS'ye ilişkin değerlendirmesi sorulan Özer, öğrencilerin uzun süre sonra ilk kez maskesiz şekilde sınava girdiğini belirtti.

Büyük bir organizasyon olan sınavda 81 il ve 922 ilçede yaklaşık 700 bin öğretmenin görev aldığını ifade eden Özer, sınavın başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi.

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanacağını hatırlatan Özer, "Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını tamamladı. Bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok. Bu çok önemli. Her bir sorunun kritik bir işlevi, anlamı var yerleştirmede. Sınav sadece yaklaşık 1 milyon 236 bin sekizinci sınıf öğrencimizin sadece sınavlı okullara yerleştirilmesiyle ilgili bir sınav. Öğrencilerimizin yüzde 92'si herhangi bir sınava girmeye ihtiyaç duymadan çok rahat bir şekilde tercih ettikleri lise türlerine yerleşebiliyorlar. 30 Haziran'da yerleştirme kılavuzunu da açıklayacağız." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz rahat bir şekilde istedikleri okullara girebilecekler"

Bakan Özer, ortaöğretimde liselere yerleştirmede artık sorunun kalmadığını, hem sınavlı hem sınavsız yerleştirmede özellikle de sınavsız yerleştirmede öğrencilerin 5 tercih yaptığını anımsattı.

İlk 3 tercihe girme oranının her geçen yıl arttığını anlatan Özer, "Tercih yapan öğrencilerin yüzde 70-80'i ilk 3 tercihine yerleşiyor. Bu memnuniyetin ne kadar arttığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığının da liselere yerleştirmede kapasiteyle ilgili bölge bölge ne kadar detaylı çalıştığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla belirttiği gibi, isteyen velinin mahallesindeki okula gönül rahatlığıyla çocuğunu verebileceği okulların inşasıyla ilgili yeni bir sisteme adım adım gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sınavlı okulların kontenjanlarının belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Özer, "Kontenjanlar belli oldu ama çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu oranlar genelde yüzde 12-13 bandında devam ediyor. Yine aynı şekilde olacak. İlaveler, çıkartılanlar olabilir. Geçen seneki oranla hemen hemen aynı olacak. Belki biraz artmış olabilir. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde istedikleri okullara girebilecekler. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak." ifadesini kullandı.

"Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili esneklik yapacağız"

Bakan Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

12. sınıf öğrencileri ve velilerinden çok talep geldiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar."

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