Bakan Özer: Meslek liseleri tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüşüyor

Bakan Mahmut Özer, Şahinbey Kongre Salonu'nda düzenlenen "Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat 1999 yılında meslek liselerinin ve imam hatiplerin yüksek öğretime erişimini kısıtlayan katsayı uygulamasının, 10 yıl boyunca sürdürüldüğünü hatırlattı.

Söz konusu uygulama nedeniyle mesleki eğitime akademik olarak başarılı öğrencilerin gitmemeye başladığını ifade eden Özer, "Bu süreçten sonra işgücü piyasasından, farklı kesimlerden hep 'aradığım elamanı bulamıyorum, ne olacak mesleki eğitimin hali' sözlerini duyar olduk. O zaman vicdani olarak şunu teslim etmemiz lazım, mesleki eğitimin şikayetlerin olduğu hale gelmesinde ana müsebbip eğitimin kendi akışında giderken yapılan katsayı uygulamasının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyettir, bunun altını bir kere çizmemiz gerekiyor. O gün katsayı uygulaması yapıldığı zaman sesini çıkarmayanların bugün mesleki eğitimin problemleriyle ilgili söz söyleyebilme hakkı yoktur. O gün bu haksızlar yapılırken, sadece imam hatiplerle ilgili, belli bir dini grupla ilgili alanı daraltıp mesleki eğitimdeki maliyeti hesaba katmayanların bugün mesleki eğitimle ilgili söz söyleme hakkı yoktur." dedi.

Özer, Türkiye'de beşeri sermayenin niteliğinin arttırılması noktasında son 19 yılın altın dönem olduğunu belirterek, okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademesinde okullaşma oranlarının arttığı en kritik dönemlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bu dönemde eğitime erişim rakamlarının artmasının yanında, geçmişten gelen sorunlarında çözüldüğüne işaret eden Özer, mesleki eğitim kadar iş gücü piyasasının dinamiklerine bağlı hiçbir eğitim türünün bulunmadığını aktardı.