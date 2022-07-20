Bakan Özer, İzmir için 122 yeni okul yatırımını programa aldıklarını bildirdi

Mahmut Özer, İzmir programı kapsamında ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Özer, Vali Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile toplantı salonunda bir araya geldi.

Özer, daha sonra yaptığı açıklamada, İzmir'in en fazla yatırım yaptıkları illerden birisi olduğunu, 2022'de yeni eğitim yatırımlarını güçlendirme kapsamındaki yeni okul yapımlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 2,1 milyar liralık yatırımı kente kazandırdıklarını anlattı.

Yaptıkları son değerlendirmelerle İzmir'e ilave eğitim yatırım için 3 milyar liralık kaynak daha verdiklerini aktaran Özer, bunu 2022 yılı bitmeden daha yüksek rakamlara çıkartmak istediklerini bildirdi.

"Yıkılıp yapılmamış hiçbir bina bırakmak istemiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer, İzmir'de güçlendirme çalışmalarının 2-3 yıldır devam ettiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 2022 yılında gerçekten çok verimli bir dönem yaşadık, mevcut yapıların güçlendirilmesiyle daha dayanıklı, daha güvenli eğitim ortamlarını sağlama bağlamında. İnşallah bugünden itibaren 6-7 ay içerisinde tüm mevcut güçlendirmeleri nihayetlendirmek istiyoruz. Artık 2023 yılının 2. döneminde güçlendirilmesi yapılmamış, yıkılıp yapılmamış hiçbir binamızı, okul binamızı bırakmak istemiyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 400 milyonluk yatırıma güçlendirme kapsamında İzmir'imize yeni yatırımı kazandırmış bulunuyoruz. Yine İzmir'imize bugünkü değerlendirmemiz kapsamında 63 yeni bağımsız anaokulu, 21 ilkokul, 16 ortaokul ve 22 de lise olmak üzere 122 yeni okulumuzu yatırım programına almış bulunuyoruz. Bu 122 yeni okulun yaklaşık maliyeti 2,3 milyar liraya tekabül etmekte."