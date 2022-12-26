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Bakan Özer: Her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara'ya getirelim, kültürel etkinliklerle buluşturalım

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Öğrenci Kurultayı ile ilgili hazırlığımız vardı. Bu hazırlığı, bu yarışmayla birleştirelim, her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara'ya getirelim, kültürel, sanatsal etkinliklerle buluşturalım." dedi.

EĞİTİM 26.12.2022, 15:41
Bakan Özer: Her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara'ya getirelim, kültürel etkinliklerle buluşturalım

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TÜBİTAK işbirliğinde ATO Congresium'da düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Finali"nde, Türkiye'de son 20 yılda eğitimdeki seferberlikle okullaşma oranının 5 yaşta yüzde 11'den yüzde 99'a, ilkokulda yüzde 99,63'e, ortaokulda yüzde 99,44'e, ortaöğretimde ise yüzde 44'ten yüzde 95'e yükseldiğini belirtti.

Öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Özer, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sayısının 2022'de 185'ten 379'a ulaştığını bildirerek, "2023'te tüm ilçelerimize Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri kuracağız." diye konuştu.

Bu yıl patent, faydalı model, marka ve tasarımı yapılan 8 bin 300 ürünün 162'sinin ticarileştirildiğini aktaran Özer, eğitimin niteliğini artırmanın yanında inovatif girişim kapasitesini artıracak şekilde okulları desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

"Her ay tematik bir konuda da çalıştay yapalım"

Özer, TÜBİTAK işbirliğindeki yarışmanın MEB'in matematik ile çevre ve iklim değişikliği alanındaki çalışmalarıyla örtüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün burada bir açılım yapalım. Bu etkinliği her ay yapalım. Çünkü Öğrenci Kurultayı ile ilgili hazırlığımız vardı. Bu hazırlığı, bu yarışmayla birleştirelim, her ay 81 ilden lise öğrencilerimizi Ankara'ya getirelim, kültürel, sanatsal etkinliklerle buluşturalım. Aynı zamanda tematik bir konuda da çalıştay yapalım. Böylece ciddi şekilde sirkülasyonu artırmış oluruz."

Yarışmaya 182 öğrenci 98 projeyle katıldı

TÜBİTAK Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal da matematik ile çevre ve iklim değişikliği konularında yapılan yarışmanın finaline 69 ildeki 86 okuldan 182 öğrencinin 98 projeyle katıldığını söyledi.

Her yıl 12 bölgede düzenledikleri Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuruların 19 Ocak 2023'te sona ereceğini, Kutup ile İklim Değişikliği proje yarışmalarına da başvuruların yılbaşına kadar süreceğini hatırlatan Mandal, üniversite öğrencilerine yönelik yapılan stajyer araştırmacı programının liselilere de yönelik düzenlenebileceğine işaret etti.

Mandal, liselere yönelik düzenlenecek stajyer araştırmacı programına ilişkin, "Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler 'Genç Stajyer' araştırmacı olarak TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde profesyonel bir araştırmacının yanında yer alabilecekler, araştırma deneyimini laboratuvarda gerçekleştirebilecekler. Bilim, teknoloji yolculuğunda çok kuvvetli şekilde ilerleyebilecekler. Biraz önce Sayın Bakanımız ile konuştum, kendisi de çok iyi olacağını düşündü." değerlendirmesinde bulundu

TÜBİTAK Başkanı Mandal, yarışma kapsamında poster sunumu yapacak kişilere de ödüller verileceğini duyurdu.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu da kongreye 337 okuldan 1213 öğrencinin 666 projeyle başvurduğunu ve ön değerlendirme sonucu 98 projenin final yarışmasına davet edildiğini bildirdi.

Topçu, final sunumunda 15'i matematik ve 15'i çevre ve iklim değişikliği alanında toplam 30 projenin değerlendirileceğini ve 68 projenin posterinin sunulacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Konya Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem, Türkiye’nin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu belirterek, "Hem teknolojide hem her alanda ülkemizi daha iyi temsil edecek, daha geleceği güzel bir ülke olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yarışmanın ödül töreni, 29 Aralık'ta yapılacak.

Öğrenciler projelerini ATO Congresium'da kurulan stantlarda sergileyecek.

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