Bakan Özer: Gastronomi bölümünün olduğu tüm okullarımızda ekmek üretimiyle ilgili gerekli atölyeleri kuruyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Büyük Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyanın Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandığını belirterek, "El birliği yaparak tüm topluma şunu gösterdik, okullar, gerekli önlemler alındığı zaman salgın dönemlerinde olağanüstü koşullarda en güvenli ortamlardır." dedi.

Kovid-19 sürecinde fedakarlık yapan ve kararlılık gösteren yöneticilere, eğitimcilere teşekkür eden Özer, tüm öğretmenlere ve idari personele bu süreçteki fedakarlıkları dolayısıyla başarı belgelerini gönderdiğini söyledi.

Son 20 yılda eğitime öncelik verildiğini, okullaşma oranlarının artırılması için Milli Eğitim Bakanlığına bütçede büyük pay ayrıldığını dile getiren Özer, okul öncesinde 2000'li yıllarda, beş yaşında okullaşma oranının yüzde 11 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 93'e çıktığını aktardı.

Özer, imkan sunulduğu zaman vatandaşın kendi çocuklarının eğitimi için her türlü seferberliği yapabildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin eğitime katılan öğrenci sayısını ve uluslararası göstergelerdeki başarısını artıran nadir ülkelerden olduğunu ifade eden Özer, 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin civarında öğretmen olduğunu, şu anda ise 1,2 milyon öğretmenin sistemde görev aldığını söyledi. Özer, eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'inin son 19 yılda atandığını kaydetti.

Türkiye'deki kadınların eğitime dahil edilmesinin de bu sürecin pozitif çıktısı olduğunu aktaran Özer, 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenin yüzde 40'ı kadınken bugün 1,2 milyon öğretmenin yüzde 60'ının kadın olduğunu belirtti.

Özer, bunun son yirmi yılda özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarında atılan büyük adımların istihdama da yansıması olduğunu vurguladı.

"Eğitimin kalitesi 2000'li yıllara göre çok daha fazla artmıştır"

Özer, 2000'li yıllarda 40'lar seviyesinde bulunan öğretmen başına düşen öğrenci sayısının bugün 20'lerin altına indiğini anlatarak, "2000'li yıllarda bu kadar az çocuğumuz eğitim sisteminde yer alırken eğitimin kalitesi bugünkünden çok daha kötüydü. Son 20 yılda hem daha fazla gencimiz, çocuğumuz, eğitim sistemine dahil olurken eğitimin kalitesi de 2000'li yıllara göre çok daha fazla artmıştır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, 1999'da uygulanan katsayı uygulamasının 2012'de çok büyük mücadelelerle kaldırılabildiğini belirterek, "İmam hatiple ilgili müdahalelerin maliyetini bu ülke nasıl ödeyecek? O insanlar nasıl ödeyecekler? Başörtüsü zulmünden dolayı yurt dışına giden insanların, kadınlarımızın, kızlarımızın acı hikayelerinin maliyetini kim ödeyecek? Bugün kadına şiddeti konuşan, beyin göçünü konuşan insanlar neden o gün konuşmadılar? Çünkü kültürel iktidarla ilişkili. Umurlarında bile değildi." diye konuştu.

"Hedefimiz beş yaştaki okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmak"

Okul öncesi eğitimin önemine işaret eden Özer, okul öncesi eğitimin bilişsel olmayan becerileri geliştirdiğini, suç oranlarına, bağımlılıklara eğilimleri de azalttığını söyledi.

Okul öncesi eğitimde kitleselleşmenin sağlanması, okullaşma oranlarının artırılması halinde çok daha nitelikli bir nesil inşa edilebileceğini belirten Özer, "Hedefimiz 2022'nin sonunda üç yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, dört yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve beş yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkartmaktır." dedi.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin de yoğun çalışmalar yürüttüklerini, gelinen noktanın çok iyi olduğunu dile getiren Özer, mesleki eğitimde üretim kapasitesinin arttığının altını çizdi.

Meslek liselerinde ekmek üretimi konusuna değinen Bakan Özer, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz üretim değil, bizim derdimiz eğitim; ama mesleki eğitim olduğu için mesleki eğitimde yaparak ve üreterek eğitim yaklaşımını eğitimin ana omurgası yapabilmek. Yoksa benim derdim ekmek üretmek değil. Piyasayla rekabet etmek değil. Benim derdim gastronomi bölümü olan yerlerde ekmek de üretebilmek. Onun için gastronomi bölümünün olduğu tüm okullarımızda yüze yakın ekmek üretimiyle ilgili gerekli atölyeleri kuruyoruz. Dün Sayın Strateji Başkanı'mıza da talimatı verdik. Yaklaşık 200 yüz milyona yakın ödeneği tüm illerimize gönderiyor."

Mesleki eğitim merkezlerinin üretim yapılan yerler olmadığını, mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilerin haftada bir gün okula gidip derslerini aldığını belirten Özer, mesleki teknik Anadolu liselerinin ise üretimin kalbi olacağını bildirdi.