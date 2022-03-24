Bakan Özer: 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız." dedi.

Özer, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı, sonrasında Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ardından basın toplantısı düzenleyen Özer, eğitimde gelinen nokta ve kalitenin nasıl artırılabileceğini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bakanlığın, Samsun'da yeni eğitim binalarını yapma ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 200 milyon liralık yatırımı bulunduğunu belirten Özer, "Bu yatırımı, 1 milyar 129 milyonluk yeni yatırımla 1 milyar 324 milyona çıkarmış olduk. Ciddi bir yatırımı, eğitim kalitesini artırmak adına Samsun'a kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda en büyük payın anaokullarına verildiğine işaret eden Özer, "Şu anda Samsun'da 43 anaokulu var. Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülüyor." dedi.

Samsun'a 36 yeni anaokulu yapacaklarını bildiren Özer, 6'sı özel eğitim anaokulu olacak okulların 2022'de tamamlanmasının planlandığını anlattı.