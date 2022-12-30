Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız

Bakan Özer, ATO Congresium'da MEB ile TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, etkinliğin her ay yapılacağını ve masrafları Bakanlık olarak üstlendiklerini, mümkün olduğu kadar bu programlara katılacağını söyledi.

TÜBİTAK'ın deneyiminden yararlanarak her ay 81 ilden öğrenci temsilcilerinin Ankara'da ağırlanacağını bildiren Özer, gençlere, "Sizler akademik olarak becerili, ülkesini seven, ülkesinin gelecekte çok daha güçlü olması için çabalayan gençlerimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlere güveniyoruz ve Bakanlık olarak da her türlü imkanımızı sizler için seferber etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadeleriyle seslendi.

Özer, etkinliğin girişinde karşılaştığı öğrencilerle sohbetini aktarırken, "Biraz önce girişte öğrenci arkadaşlar vardı. İki arkadaş geldi, dediler ki 'Siz açılışta hastaydınız, size iyi baktılar mı? Size çorba yapalım, çay yapalım.' dediler. Gerçekten büyük mutluluk duydum. Birbirinizle hemhal oldukça, birbirinizin dertleriyle dertlendikçe el ele verdikçe gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yıl da kalmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıl, Türkiye Yüzyılı'dır, Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı'dır. İşte o Türkiye Yüzyılı'nın en itici gücü de eğitimdir." diye konuştu.

"Dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz"

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan liderliğinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşmaya ilişkin hiçbir sorun kalmadığını kaydeden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık kalite odaklı, okul temelli bir şekilde okullarımızı çok daha güçlü hale getireceğiz. Ama bir şeye de öncelik vereceğiz. Dil, tarih ve coğrafya bilincini hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz nezdinde çok daha güçlü hale getireceğiz. Çünkü dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz. Tarihimizi bilmezsek serüvenimizi bilemeyiz. Coğrafyamızı bilmezsek nerede bulunduğumuzu, bu zamanda, bu mekanda hangi sorumluluklar yüklendiğimizin farkına varamayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece bu coğrafya için değil, tüm dünya için çok kritik. Ben inanıyorum ki sizler de bu sorumlulukla çalışmalarınıza yön veriyorsunuz."

Yarışmada derece alan, almayan herkesi başarılı olarak değerlendirdiğini vurgulayan Özer, "Buraya gelmek için yolculuğa çıkmak başarının bizatihi kendisidir. İşte bizler de buradaki süreçlerinizi sadece bilimsel aktivite, yarışma olarak değil aynı zamanda tarihi zenginliklerimizi öğrenerek geçirmenizi arzuluyoruz." dedi.