ATO ile Gazi Üniversitesi arasında 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, Odanın Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen törende iş birliği protokolünü ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız imzaladı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hız kazanan bilim ve teknolojideki değişimin işletmelerin de gelişmesini zorunlu kıldığını bildirdi.

Oda olarak üyelerinin dönüşümlere uyum sağlaması ve bilgi birikimlerini artırarak işlerini büyütmelerini arzu ettiklerini belirten Baran, "Bu yüzden mesleki yeterliliklerini artırma adına imza attığımız iş birliklerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, Gazi Üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı alanlarını kapsayan protokolle üyeler, çalışanları ve ATO personelinin yüksek lisans, doktora ve uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından yararlanabileceğini kaydetti.

Protokolün, üyelerin ihtiyacı ve ATO'nun talebi doğrultusunda istenilen konularda eğitim programı oluşturulmasını da kapsadığına dikkati çeken Baran, "ATO'nun istediği sayıda öğrenci için kontenjan ayrılacak. Üniversite ve reel sektör iş birliğinin ekonomik gelişim için kıymetli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Baran, Gazi Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Programı" kapsamında bir projeye imza attıklarını bildirdi.

Baran, Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi kurabilmek için ortak başvuru yaptıklarını, ön kabulden geçen projenin sonucunu beklediklerini ifade etti.

"ATO ile iş birliği yapmak gerçekten çok önemli"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da "ATO ile iş birliği yapmak gerçekten çok önemli. Oda üyesi işletmeler, çalışanlar ve personele yönelik, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim iş birliği yapacağız. Metal alanında Mükemmeliyet Merkezi kurulması konusunda iş birliğimiz de ayrıca önemli." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ATO ile gelecek dönemde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü alanlarına yönelik de protokol yapılabileceğini kaydetti.