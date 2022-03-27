Atık borular ve kullanılmış kağıtlar öğrencilerin elinde süs eşyasına dönüşüyor

Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık su boruları ve kullanılmış kağıtlardan abajur ve çeşitli süs eşyaları yapıyor.

Ülkede geçen yıl en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi olan Şanlıurfa'daki Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma başlattı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Faruk Ateş yönetiminde, Gençlik ve Spor Desteklemesi Projesi kapsamında geri dönüşüm hobi atölyesi kuruldu.

Okulun grafik ve tasarım atölyesinde çalışan öğrenciler, çevreden topladıkları atık pvc boruları ve atık resim kağıtlarını değerlendirmeye başladı. Öğretmen Ateş ve bölüm öğretmenlerinin kontrolünde boruları ve kağıtları işleyen öğrenciler, ışık aydınlatma ürünleri yaptı. Bu ürünleri satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oldu.