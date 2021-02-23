Atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversite Hacettepe oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Türkiye'deki üniversiteler içerisinde Hacettepe, "desteklenen Ar-Ge proje sayısı" ve "en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversite" oldu.

Rapora göre, üniversitelerin yürüttükleri projelerin ve bünyelerindeki öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımladıkları yayınların izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla "araştırma-geliştirme, proje ve yayın" kategorisinde 14 gösterge incelendi.

Bu göstergelerden biri ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı oldu. 2019'da 186 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor.

Bu "dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite", 811 yayın ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. İstanbul Üniversitesi 713 yayın ile ikinci, Hacettepe Üniversitesi 594 yayın ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 566 yayın ile dördüncü, Gazi Üniversitesi 503 yayın ile beşinci sırada yer aldı.

En yüksek dilimde atıf almış yayınlar

2015-2019 döneminde en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış en az bir yayını olan üniversite sayısı 177 olurken, 63 üniversitenin bu kapsamdaki yayın sayısının 100 ve üzeri olduğu açıklandı.

"En yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısının en yüksek olduğu" üniversitelerin başında 859 yayın ile Hacettepe yer aldı. İstanbul Üniversitesi 730 yayın ile ikinci, Boğaziçi Üniversitesi 670 yayın ile üçüncü, ODTÜ 656 yayın ile dördüncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 638 yayın ile beşinci sıraya yerleşti.

En çok ödül Koç Üniversitesinin öğretim elemanlarına verildi

Türkiye genelinde 2019'da 32 üniversiteden öğretim elemanları YÖK, TÜBİTAK veya TÜBA'dan 57 bilim, teşvik ve sanat ödülü aldı. "Öğretim elemanlarının ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler" sırasıyla 7 ödülle Koç Üniversitesi, 5 ödülle İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 4'er yayınla Hacettepe ve İstanbul Teknik üniversiteleri, 3 yayınla İstanbul Üniversitesi oldu.

YÖK 100/2000 doktora burs programı

Türkiye'deki 92 devlet üniversitesinde 2018-2019 öğretim yılında öğrenim gören 4 bin 677 öğrenci ülkenin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen YÖK 100/2000 Doktora Programı kapsamında burs aldı.

"YÖK 100/2000 Projesi bursiyeri sayısının en yüksek olduğu üniversite", 225 doktoralı öğrenci ile Ege Üniversitesi oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 214'er bursiyerli öğrenci sayısı ile ikinciliği paylaşırken, Ankara Üniversitesi 184 bursiyerli öğrenci ile üçüncü, ODTÜ 182 bursiyerli öğrenci ile dördüncü sırada yer aldı.