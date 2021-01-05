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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Açıköğretim güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." denildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretimİktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

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