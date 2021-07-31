Anadolu imam hatip liseleri YKS'de 387 dereceyle ilk 1000'e girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidilen Anadolu imam hatip liselerinde, üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar neticesinde YKS'de büyük başarılar elde edildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, imam hatip liselerinde uygulanan projelere ve öğrencilerin 2021-YKS başarılarına değindi.

"2021-YKS sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liseleri son sınıf öğrencileriyle 298, mezun öğrencilerle birlikte 387 dereceyle ilk 1000'e girmeyi başardı." ifadesini kullanan Yılmaz, bu yıl için en az 250 derecenin ilk 1000 sıralamasında yer almasını hedeflediklerini ancak bu hedefin çok ötesinde bir başarıyı yakaladıklarını söyledi.

İlk 100'de 42, ilk 500'de 200, ilk 1000'de 387, ilk 5 binde 1658, ilk 10 binde 3 bin 138, ilk 15 binde 4 bin 533, ilk 20 binde 5 bin 933, ilk 50 binde 14 bin 611, ilk 100 binde 31 bin 90 derece yer aldığını bildiren Yılmaz, "Türkiye geneli Anadolu imam hatip lisesi mezun öğrencileriyle birlikte ilk binde 2020'de 279 derece elde edilirken, bu yıl 387, ilk 5 binde 1271 iken bu yıl 1658, ilk 10 binde 2 bin 392 iken bu yıl 3 bin 138, ilk 100 binde ise 26 bin 169 iken bu yıl 31 bin 90 derece elde edildi." bilgisini verdi.