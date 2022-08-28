Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Çocuk ve Genç Dostu Kitap" Listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele kapsamında Bakanlıkta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ailelere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlıkça daha önce 0-6 yaş grubuna yönelik oluşturulan "Çocuk Dostu Kitap" listesinin kapsamının 0-18 yaş grubuna göre yeniden hazırlandığını belirten Yanık, "Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Derya Yanık, ailelere ve gençlere rehberlik amacıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan 19 kişilik Değerlendirme Komisyonunda, çocuk gelişimci, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikoloğun bulunduğunu belirtti.

Komisyonun tavsiye edilecek kitapları titizlikle incelediğini aktaran Yanık, kitaplar incelenirken Ankara, İstanbul, Hacettepe, Gazi, Marmara, Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin psikoloji, çocuk edebiyatı, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitimi ve çocuk ile ilgili bölümleri ve araştırma, uygulama merkezlerinin görüşleri alınarak hazırlanan Değerlendirme Formu'nun esas alındığını anlattı.

Bakan Yanık, listedeki kitapların, evrensel ahlak kurallarına, milli ve manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik eden düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, şiddet içerip içermediği, şiddeti çözüm olarak gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi davranış modellerini özendirip özendirmediği gibi kriterlere göre ön elemeden geçirildiğinin altını çizdi.