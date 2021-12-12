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Ağrı'da 554 okul kütüphaneye kavuştu

Kitaplarla doldurulan ve kütüphanesiz okulun kalmadığı kentteki öğrenciler, sağlanan imkanlarla hem okuyor hem de kitap yuvasında çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

Ağrı'da 554 okul kütüphaneye kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, kütüphanesiz okulun kalmadığı Ağrı'da, öğrenciler kitaplarla iç içe yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde, kentte kütüphanesi olmayan 554 okul için Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma tamamlandı.

Kentte bulunan meslek liselerindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından tasarlanan kitap rafları ve dolaplar, okullara götürülerek, onarımdan geçirilen kütüphanelere yerleştirildi.

Kitaplarla doldurulan ve kütüphanesiz okulun kalmadığı kentteki öğrenciler, sağlanan imkanlarla hem okuyor hem de kitap yuvasında çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

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