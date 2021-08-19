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6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek." değerlendirmesinde bulundu.

6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özer, açıklamasında şunları kaydetti:

"6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek. Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak."

Bakan Özer, öğretmenlerin en az bir doz aşılanma oranının dün itibarıyla yüzde 80,34, iki doz aşılanma oranının ise yüzde 69,73 olduğunu açıkladı.

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