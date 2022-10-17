2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversitelerce 19-24 Ekim'de yapılacak.
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 4-10 Ekim'de tercihleri alınan 2022-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sonuçlara saat 10.00 itibarıyla https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileceği duyuruldu.
Açıklamada, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversitelerce 19-24 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiği de vurgulandı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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