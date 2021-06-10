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2021-YKS giriş belgeleri adayların erişimine açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı.

2021-YKS giriş belgeleri adayların erişimine açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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