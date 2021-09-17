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2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,  sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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