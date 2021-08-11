Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:44