2 ay gibi kısa sürede günlük 272 kütüphane kurduk

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizde 57 bin 108 okulumuz var. 2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane kurduk. Yani günlük 272 kütüphane kurduk. 2021 sonu itibarıyla bu ülkede eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı." dedi.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki Murat Bardakçı Kütüphanesi'nin açılış programında konuşan Özer, kısa bir konser veren İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine teşekkür etti.

Özer, güzel sanatlar liselerindeki birikimleri bir araya getirmek konusunda İstanbul, İstanbul Teknik ve Marmara üniversiteleriyle iş birliği yaptıklarını belirterek bu süreçte büyük bir fark oluşturan İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nin performansıyla kültür ortamıyla yüz akı olduğunu söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'de 3 boyutlu bir başarı hikayesi yaşandığını dile getiren Özer, bunun birincisinin eğitimde kişiselleşme evresinin yaşandığı tek dönem olduğunu, yani okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığını anlattı. İkincisinin de eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların kaldırılması olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarına kadar. Vatandaşımızın sadece imam hatiplerdeki öğrenciler için değil liselerdeki, diğer okuldaki öğrenciler için de toplumsal taleplerini dikkate alan yeni düzenlemeler. Üçüncüsü de bu kadar büyük öğrenci sayısını arttıran, 19 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmen olan devasa bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık 150 ülkenin nüfusundan fazla. İşte bu noktaya ulaşmasında yani 20 yıl içerisinde bir taraftan antidemokratik uygulamaları ortadan kaldırma, bir taraftan toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde bölge ayrımı yapmadan tüm illerine, ilçelerine, Cizre'sinden Silopi'sinden İstanbul'una kadar, tüm bölgelere eşit hizmet götürüp o çocukların eğitime katılımını sağlama ve bunu yaparken de kaliteden ödün vermeme çok nadir ülkelerin başardığı bir hikayedir."